Россиянам рассказали, как уберечь кошку от падения из окна

Отучить кошку садиться у открытого окна невозможно, поэтому, чтобы уберечь питомца от падения, необходимо устанавливать на окна специальные сетки, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказала профессиональный фелинолог Людмила Макарова.

Кошки далеко не такие ловкие животные, как многие считают, и очень часто не осознают опасности и погибают, выпадая из окон.

«Проблема в том, что вы никак не отучите кошек садиться возле открытых пространств на большой высоте. Это генетическая особенность кошачьих. Коты сами по себе охотники, они добытчики и в то же время мишень для более крупных животных. А с высоты — лучший обзор: можно смотреть на перемещение потенциальной жертвы или вовремя заметить приближающуюся опасность», — объяснила Макарова.

Чтобы избежать беды, владельцам кошек нужно оборудовать свои окна и балконы специальными приспособлениями.

«Делайте барьеры, устанавливайте сетки. Вы не сможете перевоспитать или исключить у животного инстинкт, заложенный природой», — заключила фелинолог.