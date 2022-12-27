Общество 27 декабря 2022, 14:53 Россиянам рассказали, как стать спасателем

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Попасть на службу в МЧС можно в возрасте от 18 до 40 лет. Причем женщины также имеют возможность стать спасателями. Об этом «Парламентской газете» рассказал завотделением «Обручевское» Технического пожарно-спасательного колледжа имени Максимчука Сергей Стебунов.

По словам эксперта, для трудоустройства не требуется иметь профильное образование, однако его отсутствие помешает продвижению по карьерной лестнице.

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«Мы начинаем приглашать школьников лет 10-12, чтобы они почувствовали себя в этой среде», — сообщил Стебунов.

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Выпускникам профильного образовательного учреждения проще попасть на службу в МЧС, поскольку они морально подготовлены к такой работе.

Сегодня, 27 декабря, российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник.

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