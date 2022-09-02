Общество 02 сентября 2022, 20:42 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, как стать донором крови и сколько за это платят

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Став донором, можно сделать полезное дело и, возможно, спасти чью-то жизнь, а также немного заработать. Кто может стать кровь и как это сделать, рассказал «ФедералПресс».

Донором крови может быть любой человек, который здоров, весит более 50 килограммов и старше 18 лет. Кровь сдают на станции переливания или в донорском пункте. Такие есть в каждом городе.

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Человеку, который сдает кровь, может полагаться бесплатное питание или денежное вознаграждение. Больше платят тем, кто получил знак почетного донора.

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«Где-то это может быть бесплатный обед, пищевой паек или денежная компенсация, но везде она разная. Выплаты почетным донорам проиндексировали. В 2022 году такая выплата составляет 15 713,84 рубля», — уточнили на горячей линии «Службы крови».

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