Общество 08 января 2023, 04:29 Россиянам рассказали, как справиться со стрессом от выхода на работу после праздников Психиатр Ахапкин: 30% людей после праздников испытывают стресс на работе Pxhere

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Возвращаясь после праздников к работе, более 30% людей испытывают стресс. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Московского НИИ психиатрии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава Роман Ахапкин. Его слова привел ТАСС.

Он отметил, что полностью избежать стресса сложно, поскольку за каникулы люди привыкли дольше спать, больше общаться с близкими, а также чаще готовить или выходить гулять.

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«Смена привычного распорядка всегда воспринимается нашим организмом как экстремальная ситуация, стресс», — объяснил Ахапкин.

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Он посоветовал заранее, перед рабочими днями начинать вести себя, как в будни. Это поможет сгладить резкую перемену для организма. Например, накануне первого рабочего дня можно сделать с утра зарядку, а вечером лечь пораньше спать.

В день выхода на работу после праздников или из отпуска также рекомендуется надеть нарядную одежду, что-то испечь и угостить своей выпечкой коллег. Такие «мелочи поднимают настроение и дают силы», объяснил Ахапкин.

Если после отпуска есть ощущение, что накопилось очень много дел, то специалист рекомендует составить список, выделить важные дела и начять с них. Ахапкин призвал смириться с тем, что сделать все и сразу не удастся.