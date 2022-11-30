Общество 30 ноября 2022, 17:49 Россиянам рассказали, как справиться со стрессом на работе при помощи коллег РИА ФАН: шутки с коллегами помогут справиться со стрессом на работе

Читать 360tv в

Психологи из Школы менеджмента Отто Бейсхайма рассказали, что веселиться с коллегами на работе полезно для нервной системы. Об этом сообщило РИА ФАН.

Исследователи уточнили, что справиться со стрессом помогут шутки или совместный просмотр смешных видео. Также это способствует лучшей вовлеченности в работу.

Реклама

«Положительные эмоции позволяют сотрудникам более эффективно управлять своими ресурсами. Это позволяет сохранить хороший темп работы до конца рабочего дня», — заключили специалисты.

Реклама