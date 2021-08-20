Россиянам рассказали, как справиться с тревогой из-за новостей об Афганистане

Психолог Сергей Ланг рассказал, что смена власти в Афганистане вызывает тревогу у российских граждан. Своими чувствами они делятся во время обсуждения плохих новостей в социальных сетях. О том, как побороть беспокойство и страхи, специалист сообщил в интервью радиостанции Sputnik.

«Любые тревоги возникают после того, как человек начинает проецировать на себя проблемы других людей. Человек подвергает себя опасности своими фантазиями и убеждением, что новость о событиях, предположим, в Афганистане, может действительно повлиять на его жизнь. Он начинает чувствовать реальность происходящего, а его мозг принимает эту реальность и включает механизм защиты. В итоге человек начинает переживать и чувствовать страх. Чем больше человек смотрит новости, тем страх сильнее», — объяснил психолог.

Он добавил, что справиться с тревожностью поможет «стратегия выравнивания». Ее смысл заключается в том, что после каждой негативной новости, надо читать одну или даже две позитивные. Для этого в интернете существует огромное количество групп, которые называются «хорошие новости» или «забавные новости». Человеку просто надо переключать внимание на позитив.