Общество 28 декабря 2022, 11:54 Россиянам рассказали, как справиться с чувством одиночества и апатии в новогодние праздники Подведение итогов года может вызвать депрессию freepik

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Близится Новый год, многие россияне уже начинают анализировать свой прошедший год и подводить его итоги. Все это может вызвать у человека ощущение своей никчемности и привести к депрессивным настроением, сообщила психолог Анна Девятка в беседе с «Москвой 24».

По мнению специалиста, чувство собственной никчемности и депрессивные мысли зачастую посещают человека именно в предновогодний период. Это связано с тем, что большинство людей подводят итоги уходящего года и анализируют, что им удалось достичь, а чего нет. Многие просто не соотносят желания со своими реальными возможностями, считает психолог.

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Отмечается, что до Нового года необязательно прыгать выше головы и доделывать все свои дела, ведь это может привести к эмоциональному выгоранию.

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