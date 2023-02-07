Общество 07 февраля 2023, 16:46 Россиянам рассказали, как спокойно переживать любые трудности

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Современный мир полон неприятных неожиданностей, тревоги и неконтролируемых событий. О том, как в самые непростые времена оставаться на плаву и продолжать жить полноценной жизнью, сообщил сайт «Дни.ру».

В любой неконтролируемой действительности необходимо задействовать внутренние ресурсы и обрести опору. Укрепить свою самоценность помогут честные разговоры с самим собой и ведение дневника успеха.

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Жизнестойкие люди отличаются своими умениями оптимистично смотреть на мир и находить решения даже в самых трудных ситуациях.

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