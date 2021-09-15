Россиянам рассказали, как спать, чтобы оставаться красивыми и здоровыми

Доктор Александр Мясников объяснил, в какой позе нужно спать, чтобы как можно дольше оставаться здоровыми и красивыми. Интервью со специалистом опубликовала «Общественная служба новостей».

«Чтобы кожа не провисала на лице, не стоит спать на боку. Лучше на спине. Но это с точки зрения косметологов. Если у вас здоровая носоглотка, не вижу других причин не спать на спине. Имеет значение, как вы дышите носом. На боку многим дышать легче, если искривлена носовая перегородка и другие проблемы. Но если спать в правильной позе на спине — никаких проблем, а для кожи лица одни плюсы», — объяснил врач.

Он также прокомментировал информацию о том, что сон на спине провоцирует болезнь Альцгеймера. По его словам, в этом вопросе большую роль играет генетика, нежели неправильные позы во время сна.

А самое главное, по словам специалиста, спать хорошо, глубоко и долго, а также выбирать правильного спутника или спутницу.