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    15 сентября 2021, 16:23

    Россиянам рассказали, как спать, чтобы оставаться красивыми и здоровыми

    Оксана Лавнюженко

    Доктор Александр Мясников объяснил, в какой позе нужно спать, чтобы как можно дольше оставаться здоровыми и красивыми. Интервью со специалистом опубликовала «Общественная служба новостей».

    Россиянам рассказали, как спать, чтобы оставаться красивыми и здоровыми

    «Чтобы кожа не провисала на лице, не стоит спать на боку. Лучше на спине. Но это с точки зрения косметологов. Если у вас здоровая носоглотка, не вижу других причин не спать на спине. Имеет значение, как вы дышите носом. На боку многим дышать легче, если искривлена носовая перегородка и другие проблемы. Но если спать в правильной позе на спине — никаких проблем, а для кожи лица одни плюсы», — объяснил врач.

    Он также прокомментировал информацию о том, что сон на спине провоцирует болезнь Альцгеймера. По его словам, в этом вопросе большую роль играет генетика, нежели неправильные позы во время сна.

    А самое главное, по словам специалиста, спать хорошо, глубоко и долго, а также выбирать правильного спутника или спутницу.