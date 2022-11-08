Россиянам рассказали, как спасти человека от угарного газа при пожаре | 360°

Общество 08 ноября 2022, 12:29 Россиянам рассказали, как спасти человека от угарного газа при пожаре

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Эксперт по выживанию Михаил Макеев в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал россиянам, как помочь человеку, который потерял сознание при пожаре, надышавшись угарным газом.

По словам специалиста, главное, что нужно сделать — это находиться рядом с пострадавшим до прибытия скорой помощи и контролировать его первичные признаки жизни. Его следует перевернуть на бок, чтобы не западал язык, а также положить ему что-нибудь под голову.

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«Самое простое — находиться рядом с человеком и контролировать его первичные признаки жизни до прибытия квалифицированных специалистов», — добавил Макеев.

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При пожаре в помещении эксперт рекомендовал держаться ближе к полу и, по возможности, найти тряпку, намочить и дышать через нее.