Россиянам рассказали, как сократить количество рекламных звонков на телефон

Эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин рассказал, как можно уменьшить число рекламных звонков на телефон. По его словам, существуют два проверенных и действенных способа. Слова специалиста привела радиостанция Sputnik.

«Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, — это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту, после этого сразу кладется трубка, даже без „до свидания“, „спасибо“ и так далее. Это работает», — сообщил Мазохин.

Эксперт также предложил «пассивно-агрессивный» метод в случае, если первый вариант не сработает. По его словам, он может подойти тем людям, у которых есть много свободного времени и которые хотят сделать «этот мир немного лучше».

Когда вам звонят такие товарищи, им надо сообщить, что вы готовы выслушать все, что они хотят сказать. С этого момента можно начинать слушать, а именно просто положить телефон рядом с собой. Таким образом, вы портите статистику тем, кто заказывает такие звонки, а также вы расходуете время тех, кто звонит, чтобы они не позвонили другим людям, пояснил «пассивно-агрессивную» методику Мазохин.