Общество 08 декабря 2022, 15:37 Россиянам рассказали, как сохранить тепло в квартире после отключения отопления

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Журналисты издания «ФедералПресс» подготовили инструкцию, как не замерзнуть в квартире во время сбоя в работе отопительной системы.

Россиянам советуют использовать традиционные способы отопления, такие как электрический обогреватель или грелка. Сейчас на рынке представлено множество модификаций обогревателей в разном ценовом сегменте.

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Если нет обогревателя, можно попробовать погреться с помощью грелки. Для этого следует налить в нее горячей воды, плотно закрыть и положить на кровать. Через пять минут постель станет комфортной температуры.

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Также в квартире желательно иметь наготове шерстяные носки, вязаные кофты, теплые халаты и штаны. Во время сна можно укрыться несколькими одеялами.