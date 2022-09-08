Россиянам рассказали, как согреться в квартире без отопления | 360°

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Россиянам рассказали, как согреться в квартире без отопления

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Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал о лайфхаках, которые можно использовать, чтобы согреться ранней, но уже довольно холодной осенью.

Первое, что он посоветовал, это ходить в теплых носках и тапочках.

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«Холод идет снизу и ноги мерзнут, а вместе с ними и весь организм», — пояснил эксперт.

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Далее он порекомендовал пить как можно больше горячих напитков и надевать теплые свитера.

«Можно также надеть теплую одежду и на ноги, чтобы закрыть все свое тело», — сказал специалист.

Если вас не согревает одежда, можно принять теплую ванну или душ.

«Зашли в ванную комнату, набрали ванну, полежали, согрели организм, получили удовольствие и дальше пошли заниматься своими делами», — резюмировал Халидов.

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