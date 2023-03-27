Общество 27 марта 2023, 19:00 Россиянам рассказали, как снизить уровень шума в квартире

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Многие россияне жалуются на уровень шума в своей квартире, в частности, на громких соседей и на звуки с улицы. Об сообщили «Известия» со ссылкой на данные исследования компании «Технониколь».

По их результатам, около 60% всех россиян хотели бы жить в более тихих условиях. Им мешают слишком громко работающий телевизор соседей, топот сверху, шум дороги с улицы и даже звук лифта.

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Как добавили «Дни.ру», необязательно переезжать за город в погоне за тишиной. Для этого достаточно сделать в квартире звукоизоляцию. Например, чтобы защититься от воздушного шума, рекомендуют использовать каменную вату и гипсокартон. С помощью минеральной изоляции можно смягчить ударный шум.

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