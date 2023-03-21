Общество 21 марта 2023, 17:22 Россиянам рассказали, как снизить расходы на коммунальные услуги

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В России платить коммунальные услуги за квартиру обязан каждый собственник. О способах, которые позволят снизить расходы на ЖКХ, рассказал адвокат Дмитрий Емельянов в беседе с «Российской газетой».

По словам специалиста, при длительном отсутствии собственника в квартире можно установить индивидуальные умные счетчики, оплата в этом случае будет происходить только на основании показаний.

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Также снизить расходы на коммунальные услуги позволит контроль за числом прописанных в квартире лиц, сообщил сайт «Дни.ру».

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