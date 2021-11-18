Россиянам рассказали, как снизить платежи по ипотеке

Ипотечные ставки по ипотеке в России продолжают расти. Эксперт по недвижимости Ирина Радченко в разговоре с ИА Nation News рассказала, как рефинансировать ипотеку и снизить платежи.

«Люди, которые взяли кредит 3-4 года назад под 12-13% годовых, могут рефинансировать его, если не сделали этого раньше. Сейчас ставка где-то 9%. Имеет смысл рефинансировать ипотеку, если у вас ставка больше 10%. Нужно подать заявление в свой собственный банк. Если банк не соглашается [изменить условия], следует собрать документы: справку с места работы (доход и сколько вы платите налогов), еще раз оценить саму недвижимость, то есть потратиться на оценку, заплатив 3-4 тысячи, взять документы в бухгалтерии — 2-НДФЛ и так далее», — сказала эксперт.

После этого с просьбой рефинансировать ипотеку можно обратиться в другие банки. Как правило банки охотно берутся за рефинансирование клиентов конкурентов, если не было просрочек по платежам и падения доходов.

«Всегда, если вы знаете, что у вас ставка 9,5%, а ваш банк дает под 9%, пишите заявление, пусть снижает. Чтобы понимать, что нужно рефинансировать ипотеку, необходимо просто наблюдать за рекламными акциями банка, насколько он привлекает с рынка новых клиентов», — добавила Радченко.