Россиянам рассказали, как сэкономить в интернет-магазине

Сэкономить на покупках в интернете можно несколькими способами. За понравившимися магазинами можно следить в соцсетях, чтобы не пропустить распродажи. Или покупать оптом, объединившись с друзьями, если продавец предлагает скидку за большое количество товара.

Об этом РИА «Новости» рассказал директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов. Он подчеркнул, что онлайн-шопинг предлагает покупателям не только большой выбор товаров, но и возможность сэкономить на их покупке.

Есть несколько способов, которые помогут приобрести нужную вещь по выгодной цене. Покупатели могут следить за любимыми магазинами в социальных сетях, чтобы не пропустить распродажу. Кроме того, магазины могут делать кратковременные акции на определенные товары или публиковать купоны на скидку.

Чтобы вовремя узнавать о выгодных предложениях, можно подписаться на рассылку. Если покупатель не нашел действующих акций в соцсетях или на официальном сайте, он может написать продавцу и спросить, планируются ли распродажи в будущем. Кроме того, некоторые магазины делают скидки за оптовые покупки — в таком случае можно сделать крупный заказ вместе с друзьями.

«Это действует и для локальных, и для международных заказов — оптом всегда дешевле, а так еще и можно сэкономить на стоимости доставки, которая в случае пересылки из-за рубежа занимает солидную часть заказа», — отметил Тарасов.

Еще один способ, который поможет сэкономить, — покупать товары в наборах, а не по отдельности.

«Интернет-магазины формируют наборы и закладывают на них скидку. Клиент сэкономит, если купит этот набор, а не по отдельности товары из него», — пояснил он.

Магазины также стараются удержать своих клиентов. Если покупатель хочет купить товар, но сомневается, его стоит положить в корзину. Высока вероятность, что на почту придет уведомление с напоминанием о незавершенной покупке, в котором продавец предложит купон на скидку.