Россиянам рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ

Благодаря установке счетчиков и энергосберегающего оборудования можно снизить итоговую сумму в платежной квитанции за услуги ЖКХ. Сократит счета и установка энергосберегающих ламп, датчиков движения для включения света, а также энергосберегающая бытовая техника.

Начальник инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции Надежда Выстороп отметила в беседе с РИА «Недвижимость», что стоит также учесть, что норматив потребления, как правило, выше, чем объем ресурса, израсходованного по счетчику.

По ее словам, на электричество нужно ставить многотарифный счетчик — ночью по нему электричество дешевле. Если, к примеру, поставить работать стиральную машинку в ночное время, то можно сэкономить средства, отметила эксперт.

Также собеседница агентства порекомендовала отключать от сети не используемые или редко используемые электроприборы и технику, уточнило Ura.ru.

В прошлом году россияне стали меньше платить за коммуналку. Средняя стоимость счета за ЖКХ снизилась на 3%: отопительный сезон был коротким, многие перебрались из-за пандемии коронавируса за город, а антенны и радиоточки оказались не нужны.