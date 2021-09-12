Россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте

Россиянам перед ремонтом надо определиться с концепцией обновленного дома или квартиры, а позже исследовать рынок для сравнения цен и поиска скидок. Так возможно будет сэкономить. Такой совет дали в сервисе «СберУслуги».

«Перед тем, как начать делать ремонт, представьте, как вы видите ваше жилье после ремонта. Найдите вдохновение и референсы, которые помогут в дальнейшем более конкретно сформулировать идею ремонта. Изучайте интерьерные журналы, паблики, телеграм-каналы, сохраняйте понравившиеся идеи», — заявили эксперты. Их процитировало РИА «Новости».

Сэкономить поможет минималистичный дизайн. Ведь цвета и простые формы легче между собой сочетать, а вещи в этом стиле можно отыскать за небольшие деньги.

Когда идеи для ремонта выбраны, нужно проанализировать строительный рынок, а также составить смету расходов. Тогда станет понят, как удобнее и выгоднее сделать закупку, а также найти скидки на товары.

Обновить интерьер можно и без дорогостоящего ремонта. Если не нравятся обои, то можно покрасить их специальными красками. Также интерьер можно обновить, если поменять немного обстановку: повесить новые люстру или шторы, картины. Также можно убрать лишние вещи с полок и поставить комнатные растения.