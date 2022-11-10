Общество 10 ноября 2022, 15:13 Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке квартиры Инвестор Волкова посоветовала торговаться при покупке квартиры, чтобы сэкономить

Читать 360tv в

Инвестор Татьяна Волкова перечислила способы, которые помогут сэкономить на покупке квартиры. В первую очередь следует торговаться, сообщило издание NEWS.ru.

По данным сайта «Дни.ру», торг сейчас актуален, так как спрос на рынке недвижимости гораздо ниже, чем предложение. Также Волкова посоветовала узнать все доступные процентные ставки по ипотеке, так как разница даже в 0,5% влияет на расходы. Кроме того, для экономии следует пользоваться налоговыми вычетами.

Реклама

«Для этого нужно подать документы в налоговую и возместить те самые 13% на покупку квартиры и на уплаченные проценты по ипотеке, если вы используете кредитный рычаг», — пояснила Волкова.

Реклама