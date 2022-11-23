Общество 23 ноября 2022, 15:25 Россиянам рассказали, как сэкономить на подготовке к Новому году «Абзац»: алкоголь, сыры и колбасы следует покупать заранее

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец поделился с «Абзацем» советами, как можно сэкономить на подготовке к Новому году.

По словам эксперта, желательно все покупки совершать заблаговременного, когда в магазинах нет высокого ажиотажа и, соответственно, высоких цен.

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«Чтобы сэкономить, надо смотреть на продукты, которые могут стать дефицитными. Например, сейчас в РФ нет поставок импортного алкоголя, он поступает по серому импорту только», — отметил Зубец.

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Он посоветовал купить заранее алкоголь, сыры и колбасы с учетом срока годности этих товаров.

В свою очередь, член гильдии маркетологов Николас Коро порекомендовал россиянам покупать подарки на Новый год во время «черной пятницы».