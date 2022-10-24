Россиянам рассказали, как сэкономить на плате за электроэнергию | 360°

Общество 24 октября 2022, 11:43 Россиянам рассказали, как сэкономить на плате за электроэнергию Россиянам посоветовали заменить обычные лампочки на энергосберегающие

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Журналисты «Общественной службы новостей» поделились советами, как сэкономить электроэнергию и сократить оплату по счетам минимум на четверть.

В первую очередь россиянам рекомендуют поменять бытовые привычки. Имеется ввиду, что необходимо выключать за собой свет, выходя из комнаты.

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Не менее важным советом будет то, что бра и настольные светильники позволяют экономить свет, в отличие от основного освещения. Кроме того, такой свет дает больше уюта в квартире, написали «Дни.ру».

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Издание также выяснило, что грязные окна в квартире «съедают» до 35% солнечного света, поэтому необходимо время от времени проводить генеральную уборку.

Самым очевидным советом будет замена обычных лампочек накаливания на энергосберегающие. Несмотря на то, что они стоят дороже, такие лампочки практически не тратят электроэнергию.