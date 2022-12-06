Общество 06 декабря 2022, 10:49 Россиянам рассказали, как сэкономить на новогодних подарках Аналитик Калугин: чтобы не переплачивать за подарки, стоит сделать заказ на маркетплейсе Unsplash

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Для того, чтобы не переплачивать за новогодние подарки в магазинах, можно сделать заказ на цифровом маркетплейсе. Об этом радиостанции Sputnik сообщил финансовый аналитик Виталий Калугин.

По его словам, покупка товаров на маркетплейсе обойдется дешевле на 20-25%.

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«Там бывают скидки на товары, которые в розничных магазинах стоят существенно дороже. Идите на маркетплейсы и заказывайте подарки, пока есть время на доставку», — сказал Калугин.

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На маркетплейсах есть специальные пометки, которые предупреждают о снижении цены именно на конкретный новогодний подарок.

«Информация о снижении цены вам придет в СМС-сообщении или на электронную почту. Сэкономить можно только так, по-другому не получится», — резюмировал Калугин.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец дал советы россиянам, как сэкономить на подготовке к Новому году.