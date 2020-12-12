Россиянам рассказали, как сэкономить на новогоднем столе

Средний праздничный стол для встречи 2021 года обойдется россиянину в 10 576 рублей. Чтобы сэкономить, продукты с долгим сроком годности можно закупить заранее, ведь в канун праздника многие продавцы могут поднять цены. Несколько способов выгодно накрыть стол рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

Такие продукты, как копченую колбасу, овощи, вино-водочные изделия, консервированные продукты, шоколад и конфеты следует закупить заранее, отметила Мясникова в беседе с агентством «Прайм», поскольку в канун праздника цены на них могут подняться из-за повышенного спроса.

Также она предостерегла россиян от спонтанных покупок. По словам Мясниковой, лучше заранее составить список, где будут только те продукты, без которых сложно представить новогодний стол. От покупки нарезанных и фасованных продуктов, таких как сыра, колбасы или рыбы, тоже стоит отказаться. Стоят они дороже, а срок хранения у них меньше. Эксперт также не советует россиянам покупать уже готовые салаты в магазинах — в них часто кладут продукты, у которых близится к концу срок годности.

Мясникова обратила внимание на то, что в ноябре цена на птицу снизилась, поэтому этот продукт можно использовать для приготовления горячих блюд. Так можно не только сэкономить, но и обогатить свой рацион полезным продуктом питания, отметила специалист.

Не стоит заранее покупать продукты на все новогодние праздники, считает Мясникова. Во-первых, они могут испортиться. Во-вторых, после праздников цена на них может снизиться.

Главную елку страны в этом году срубили под Наро-Фоминском. Ее уже привезли на Соборную площадь Кремля. К 20 декабря ее украсят. Главную новогоднюю ель выбрали среди 50 претенденток. Ее высота 25 метров, а размах ветвей — десять метров. Для праздничного дерева выбрали и приготовили игрушки и гирлянды. Акцент дизайнеры сделают на освещении.