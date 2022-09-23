Россиянам рассказали, как сделать загранпаспорт через «Госуслуги» и МФЦ | 360°

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Россиянам рассказали, как сделать загранпаспорт через «Госуслуги» и МФЦ

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Оформить загранпаспорт россияне могут в МФЦ или через сайт «Госуслуги», не выходя из дома. «ФедералПресс» рассказал, как можно это сделать.

Чтобы оформить документ через МФЦ, потребуется около месяца. В отделение нужно принести заявление, оформленное от руки по образцу, две фотографии 35×45 миллиметров, трудовую книжку и сумму пошлины. После поступления уведомления можно будет забрать паспорт в том же отделении.

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Оформлять загранпаспорт через «Госуслуги» удобнее, а сумма пошлины при таком способе снижается на 30%. На сайте подать заявление можно в разделе «Документы».

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