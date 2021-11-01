Россиянам рассказали, как сделать популярными «рабочие» профессии

В ближайшее время власти планируют отказаться от услуг трудовых мигрантов. Они рассчитывают привлечь к работе на стройках местное население. Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, каким образом можно сделать «рабочие» профессии более востребованными.

19% отметили, что повысить популярность таких профессий можно с помощью повышения заработных плат. При этом семь % респондентов отметили, что власти должны разработать масштабную госпрограмму на популяризации «рабочих» профессий.

«Надо, прежде всего, поднять престиж этих профессий», — отметил один из опрошенных.

Шесть % предложили ввести бесплатное обучение по некоторым профессиям, а четыре % — улучшить условия работы. Однако большинство — 64% человек — отметили, что решать подобные задачи необходимо комплексным подходом.