Россиянам рассказали, как сдавать жилье в аренду на законных основаниях | 360°

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Россиянам рассказали, как сдавать жилье в аренду на законных основаниях

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Журналисты «Парламентской газеты» решили разобраться, как сегодня можно сдавать жилье в аренду на законных основаниях, при том что закон запрещает самозанятым сдавать в аренду апартаменты.

По словам замглавы думского Комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества не подпадают под налог на профессиональный доход, но для жилой недвижимости сделано исключение.

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Во время Восточного экономического форума президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что в части регионов построено большое количество апартаментов, которые самозанятые не могут легально сдавать в аренду.

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В ответ на это президент РФ Владимир Путин согласился, что экономического смысла разделять квартиры и апартаменты при сдаче в аренду нет.

Гражданам предложили экономически обоснованный вариант: зарегистрироваться как самозанятый и выплачивать четыре процента для доходов, полученных от физлиц, и шесть процентов для доходов от компаний и ИП.

Любые операции, от регистрации до рассылки чеков и уплаты налога, можно провести оперативно через мобильное приложение «Мой налог».

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