Общество 01 августа 2023, 14:39 Россиянам рассказали, как сдать жилье на выгодных условиях «Подмосковье сегодня»: лучше всего сдать недвижимость в субаренду

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Риелтор Галина Внукова в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» дала советы россиянам, как сдать жилье в аренду на выгодных условиях.

По словам специалиста, можно попробовать сдать жилье в субаренду. Таким образом владелец недвижимости делегирует обязанности на другого человека и избавит себя от возни с документами, написали «Дни.ру».

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Кроме того, субарендатор будет следить за чистотой, сохраняя жилье в презентабельном виде.