01 августа 2023, 14:39
Россиянам рассказали, как сдать жилье на выгодных условиях
«Подмосковье сегодня»: лучше всего сдать недвижимость в субаренду
Риелтор Галина Внукова в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» дала советы россиянам, как сдать жилье в аренду на выгодных условиях.
По словам специалиста, можно попробовать сдать жилье в субаренду. Таким образом владелец недвижимости делегирует обязанности на другого человека и избавит себя от возни с документами, написали «Дни.ру».
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Кроме того, субарендатор будет следить за чистотой, сохраняя жилье в презентабельном виде.
Недвижимость
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