Общество 10 февраля 2023, 17:51 Россиянам рассказали, как самостоятельно сделать парник на подоконнике

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Выращивать рассаду можно не только в специальных теплицах, но и на подоконнике, если своими руками смастерить парник. Об этом рассказала «Общественная служба новостей».

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Чтобы прорастить семена, нужно всего несколько пластиковых бутылок из-под молока. Как добавили «Дни.ру», емкости нужно разрезать поперек примерно на две равные части. В нижнюю поместить грунт и семена, а верхнюю надеть сверху, как колпак. Так получится хорошая рассада.