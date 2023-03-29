Общество 29 марта 2023, 14:04 Россиянам рассказали, как реагировать на запрет съемки в магазине

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Законного основания на запрет фото- и видеосъемки в магазинах на сегодняшний день нет. О том, как потребителям отвечать на подобные запреты охраны, рассказал судебный юрист Денис Ульянов сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, сбор информации путем съемки разрешен на территории, которая не является закрытой зоной. Все то, что выставлено в магазинах публично, можно свободно снимать.

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Как сообщили «Известия», конкретное лицо объектом фото- и видеосъемки по закону стать не может.