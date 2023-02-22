Общество 22 февраля 2023, 16:32 Россиянам рассказали, как распознать взлом смартфона

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Узнать о взломе мобильного устройства можно, если проследить за состоянием смартфона. Об этом рассказал киберэксперт Сергей Вакулин в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, при подозрительных манипуляциях гаджет может нагреваться, однако только по одному такому признаку не удастся распознать взлом.

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Как сообщил сайт «Время», узнать о хакинге можно по зеленому или красному цвету значка, который свидетельствует об использовании камеры и микрофона.

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