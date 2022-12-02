Общество 02 декабря 2022, 15:36 Россиянам рассказали, как распознать плохого врача Врач Александр Мясников: хороший врач не начнет во всем винить паразитов в организме

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Не всегда люди в белых халатах являются хорошими профессионалами в своей сфере. Об основных приемах распознавания плохого врача рассказал врач Александр Мясников газете «Спорт-экспресс».

По словам Мясникова, плохой врач будет лечить признаки ОРВИ и высокую температуру сильными антибиотиками. Также непрофессионала можно распознать по назначению длительного курса капельниц при гипертонии.

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По данным utro.ru, некомпетентный врач сразу же станет винить во всех болезнях паразитов в организме. Эксперт посоветовал при малейших намеках на такие действия врача сразу же покидать медицинский кабинет и обращаться к более компетентному медику.

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