facebook_pixel
    17 января 2021, 07:09

    Россиянам рассказали, как распознать мошенника на сайте знакомств

    Анастасия Калинина

    Чтобы не стать жертвой мошенника на сайте знакомств, нужно вовремя его «раскусить». Об этом рассказал старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Андрей Полянский.

    «Мошенники обычно действуют по однотипной и предсказуемой схеме. Как правило, они говорят о внезапной болезни — своей или родственников. Якобы им не хватает денег на лечение», — передает его слова агентство «Прайм».

    Эксперт добавил, что в случае влюбленности или, когда общение длится не один день, человек начинает испытывать жалость к мошеннику в таких ситуациях.

    Аферисты могут жаловаться на проблемы с финансами, даже если изображают из себя состоятельных людей. Например, они врут что банк заблокировал их счета или они вкладываются в новый проект. Мошенники также могут говорить, что испытывают финансовые трудности и попросить оплатить им проезд, обещая со временем вернуть деньги.

    Эксперт отметил, что во всех случаях нужно проявить осторожность и в просьбе отказывать. Например, можно сказать, что недостаточно средств. Обычно после такого мошенники исчезают.

    Также на сайтах знакомств часто случается шантаж. Злоумышленники просят прислать им интимные фотографии, а потом требует выкупить фотографии, угрожая разослать все родственниками и коллегам.

    Кроме того, нужно иметь в виду, что страницы аферистов часто выглядят идеально. По словам Полянского, альфонсы выдают себя за успешных и здоровых мужчин, а брачные аферистки прикидываются провинциальными простушками.