Россиянам рассказали, как распознать мошеннические интернет-магазины

Зачастую мошенники орудуют в интернете под видом магазинов одежды и других товаров. О том, как отличить добросовестный магазин от мошеннического, «Газете.ru» рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Во-первых, мошенники как правило предлагают лучшие условия, чем в среднем по рынку: неоправданно низкую цену, больше возможностей.

«Чаще всего это эмоционально связывает будущую жертву. Во-вторых, чаще всего эти условия действуют ограниченное время. Делается это для того, чтобы не дать человеку времени все обдумать. И третье — всегда требуется предоплата», — рассказал Пермяков.

Кроме того, при выборе магазина нужно обращать внимание на дату его запуска. Не стоит покупать что-либо в магазинах, которые открылись буквально вчера.