Россиянам рассказали, как распознать финансовую пирамиду

Россиянам объяснили, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. Например, если вам обещают гарантированную сверхдоходность без должной аргументации — это мошенничество.

«Основными признаками финансовой пирамиды являются обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта, обещание прибыли за счет привлечения других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, отсутствие лицензий», — рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в интервью РИА «Новости».

У надежной компании должен быть официальный сайт, где размещены данные о выданных лицензиях. Эксперты объяснили, что участник финансового рынка обязательно должен получить лицензию Банка России. В частности, брокеров можно проверить на сайте Мосбиржи.

«Мода 2021 года — назвать пирамиду именем суперузнаваемого в финансовом мире бренда, сделать приписку Ltd, „консалтинг“, „финанс“, чтобы ввести людей в заблуждение», — пояснила аналитик из ГК «Финам» Юлия Афанасьева.

Она посоветовала людям, которые уже попали в пирамиду, перестать вносить деньги на счет и начать повышать финансовую грамотность.