Россиянам рассказали, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона

Проверить купюры на подлинность можно с помощью специального мобильного приложения. Для это будет нужна только камера. Об этом рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

«В России успешно используется приложение Центробанка „Банкноты Банка России“. Оно не определяет подлинность купюры автоматически с помощью камеры, но дает список признаков и указывает на то, что нужно проверить», — рассказала эксперт в интервью агентству «Прайм».

Она уточнила, что пользователь может самостоятельно проверить банкноту на подлинность через интерфейс программы. Есть аналогичный вариант —приложение «Сканер фальшивых денег». Данный софт может проверять не только рубли, но и доллары, и евро. Для проверки нужно навести камеру смартфона на купюру и дождаться реакции программы. Она даст положительный или отрицательный ответ на подлинность купюры.

Еще один вариант — «Помощник проверки долларов». С помощью приложения конкретная купюра проверяется по базе данных, что потребует определенной сноровки от пользователя.