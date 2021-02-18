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    18 февраля 2021, 20:31

    Россиянам рассказали, как проводятся онлайн-свадьбы во время пандемии

    Алена Макаренко

    Праздничные агентства предложили жителям ХМАО способ заключения брака на время пандемии коронавируса. Участники церемонии используют видеодеосвязь для эффекта присутствия. Об этом рассказала руководитель свадебного агентства в Нижневартовске Наталья Соболенко, сообщило агентство Ura.ru.

    Россиянам рассказали, как проводятся онлайн-свадьбы во время пандемии

    К такой мере пришлось прийти из-за ограничений на свадебные мероприятия.

    На онлайн-свадьбе участники праздника созваниваются с помощью видеосвязи. Для нее виновники торжества красиво одеваются, как на настоящую свадьбу. Поэтому создается впечатление присутствия.

    «Это если совсем не терпится, однако большинство все же ждут, когда снимут ограничения», — отметила Соболенко.

    По данным ЗАГСов крупнейших городов ХМАО — Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска — количество браков сократилось почти на 30%. В 2021 году местные жители меньше заключают браки и разводятся. Многие из тех, кто мечтал о пышной церемонии, переносят дату свадьбы. Сейчас в ЗАГС пускают до шести человек, рассказала начальник отдела ЗАГС в Нефтеюганске Светлана Пастухова.