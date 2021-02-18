Россиянам рассказали, как проводятся онлайн-свадьбы во время пандемии

Праздничные агентства предложили жителям ХМАО способ заключения брака на время пандемии коронавируса. Участники церемонии используют видеодеосвязь для эффекта присутствия. Об этом рассказала руководитель свадебного агентства в Нижневартовске Наталья Соболенко, сообщило агентство Ura.ru.

К такой мере пришлось прийти из-за ограничений на свадебные мероприятия.

На онлайн-свадьбе участники праздника созваниваются с помощью видеосвязи. Для нее виновники торжества красиво одеваются, как на настоящую свадьбу. Поэтому создается впечатление присутствия.

«Это если совсем не терпится, однако большинство все же ждут, когда снимут ограничения», — отметила Соболенко.

По данным ЗАГСов крупнейших городов ХМАО — Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска — количество браков сократилось почти на 30%. В 2021 году местные жители меньше заключают браки и разводятся. Многие из тех, кто мечтал о пышной церемонии, переносят дату свадьбы. Сейчас в ЗАГС пускают до шести человек, рассказала начальник отдела ЗАГС в Нефтеюганске Светлана Пастухова.