Общество 26 января 2023, 13:13 Россиянам рассказали, как противостоять манипуляциям Эксперт по коммуникациям Павел Шашлов: нужно показать агрессору, что вы его не боитесь

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Опытные манипуляторы действуют очень грамотно и пытаются всеми силами подчинить себе человека. О том, как суметь противостоять бытовым манипуляциям, рассказал эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, самое главное правило при общении с агрессором — показать ему, что вы не боитесь. Также противостоять манипуляциям поможет полное игнорирование слов токсичного собеседника.

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Кроме того, сбить агрессора с толка способно применение в общении абсурдных фраз, не относящихся к сути разговора.