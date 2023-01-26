26 января 2023, 13:13
Россиянам рассказали, как противостоять манипуляциям
Эксперт по коммуникациям Павел Шашлов: нужно показать агрессору, что вы его не боитесь
Опытные манипуляторы действуют очень грамотно и пытаются всеми силами подчинить себе человека. О том, как суметь противостоять бытовым манипуляциям, рассказал эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, самое главное правило при общении с агрессором — показать ему, что вы не боитесь. Также противостоять манипуляциям поможет полное игнорирование слов токсичного собеседника.
Реклама
Кроме того, сбить агрессора с толка способно применение в общении абсурдных фраз, не относящихся к сути разговора.
Реклама
Реклама