Россиянам рассказали, как продлить жизнь автомобиля

Использование качественного топлива, регулярная мойка и аккуратное вождение помогут продлить срок службы своего автомобиля. Об этом РИА «Новости» рассказали в сервисе «СберАвто».

Специалисты посоветовали заправлять машину только на проверенных АЗС, поскольку использование некачественного топлива может навредить автомобилю при попытке запуска в мороз или вывести из стоя топливную систему.

«У каждого автомобиля есть рекомендуемый тип топлива, в основном это указано на лючке бензобака. Заправлять автомобиль, который должен эксплуатироваться на 95 бензине, 92 — плохая идея», — рассказали специалисты.

Машину необходимо полностью вымыть как минимум раз в полтора месяца, чтобы вывести грязь из микроцарапин на кузове. Также не нужно часто посещать СТО для мелкого ремонта.

«Многие детали притираются и работают исправно именно после обкатки, частая замена каких-то частей не только зря выброшенные деньги, но и дополнительная нагрузка на авто», — посоветовали в «СберАвто».

Замену масла стоит проводить каждые 5-7 тысяч километров, особенно если автомобиль эксплуатируется в основном в городе.

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