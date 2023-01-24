Общество 24 января 2023, 15:10 Россиянам рассказали, как продать квартиру с максимальной выгодой Предварительный косметический ремонт позволит продать квартиру подороже

Читать 360tv в

Все собственники перед продажей недвижимости задумываются о потенциальной цене объекта. О том, как продать квартиру с максимальной выгодой, рассказал руководитель центра недвижимости ДОМОС Владимир Лебедев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, покупатели в первую очередь обратят внимание на внешний вид квартиры, поэтому лучше всего перед продажей сделать в комнатах косметических ремонт и избавиться от пятен на стенах.

Реклама

Благодаря этому объект недвижимости можно будет продать на 100-200 тысяч рублей дороже.

Реклама