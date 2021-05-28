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    28 мая 2021, 09:15

    Россиянам рассказали, как приготовить самый дешевый вариант окрошки

    Ольга Назаркина

    Окрошка традиционно входит в топ самых популярных летних блюд. Существуют разные рецепты ее приготовления, но самым выгодным оказался вариант на минеральной воде.

    Россиянам рассказали, как приготовить самый дешевый вариант окрошки

    Исследование провели эксперты сервиса доставки продуктов и непродовольственных товаров «СберМаркет», сообщило РИА «Новости». Расчеты проводились на порции для четырех-пяти человек.

    Для приготовления порции окрошки на минеральной воде потребуется 426 рублей. Самый дорогим стал вариант окрошки на квасе с говядиной. Стоимость такого блюда обойдется в 702 рубля, из них 364 рубля нужно будет потратить на мясо.

    Классическая окрошка из кваса, картофеля, колбасы, яиц, огурцов, редиса и зелени со сметаной будет стоить 512 рублей. Чуть дешевле будет вариант с кефиром — 506 рублей. Авторы исследования отметили, что колбасу можно заменить на консервированный тунец, такая вариация с заправкой из кваса обойдется в 513 рублей.

    На вегетарианский вариант окрошки на квасе с нутовой колбасой придется потратить 587 рублей.

    При исследовании специалисты использовали данные 65 ретейлеров.

    Ранее подсчеты стоимости приготовления окрошки провели сотрудники Петростата. Они пришли к выводу, что в этом году в Санкт-Петербурге ценник на летнее блюдо подскочил на 11,9%.