Россиянам рассказали, как приготовить самый дешевый вариант окрошки

Окрошка традиционно входит в топ самых популярных летних блюд. Существуют разные рецепты ее приготовления, но самым выгодным оказался вариант на минеральной воде.

Исследование провели эксперты сервиса доставки продуктов и непродовольственных товаров «СберМаркет», сообщило РИА «Новости». Расчеты проводились на порции для четырех-пяти человек.

Для приготовления порции окрошки на минеральной воде потребуется 426 рублей. Самый дорогим стал вариант окрошки на квасе с говядиной. Стоимость такого блюда обойдется в 702 рубля, из них 364 рубля нужно будет потратить на мясо.

Классическая окрошка из кваса, картофеля, колбасы, яиц, огурцов, редиса и зелени со сметаной будет стоить 512 рублей. Чуть дешевле будет вариант с кефиром — 506 рублей. Авторы исследования отметили, что колбасу можно заменить на консервированный тунец, такая вариация с заправкой из кваса обойдется в 513 рублей.

На вегетарианский вариант окрошки на квасе с нутовой колбасой придется потратить 587 рублей.

При исследовании специалисты использовали данные 65 ретейлеров.

Ранее подсчеты стоимости приготовления окрошки провели сотрудники Петростата. Они пришли к выводу, что в этом году в Санкт-Петербурге ценник на летнее блюдо подскочил на 11,9%.