Общество 13 февраля 2023, 15:45 Россиянам рассказали, как празднуют День влюбленных в разных странах мира Unsplash

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Во всем мире 14 февраля празднуют День влюбленных, но традиции в разных странах отличаются. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Так, например, в Японии 14 февраля свои чувства выражают только женщины. Они дарят возлюбленным шоколад. Ответную сладость прекрасный пол в стране восходящего солнца получит только через месяц, 14 марта. Мужчины выбирают белый шоколад в качестве подарка, а еще печенье и зефир.

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В Китае День святого Валентина отмечает только молодежь. И делает это вполне традиционно: с сердечками и ангелочками. У пар принято ходить в кино, кафе и даже жениться. Но старшее поколение западный праздник не отмечает. Потому что в Китае есть свой День влюбленных — Цисицзе.

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В Канаде 14 февраля проходит довольно традиционно. Но есть одна отличающая традиция — женщина может в этот день сделать предложение холостому мужчине, и он обязан ответить согласием.

В Перу на середину февраля выпадает традиционный 15-дневный карнавал. Поэтому в День влюбленных принято жениться и дарить друг другу орхидеи.