Россиянам рассказали, как правильно запускать фейерверки в Новый год

Эксперт объяснил, что только использование сертифицированной продукции при четком соблюдении мер предосторожности убережет от ужасных последствий при запуске.

«Батареи салютов продают в специальных магазинах. Вся пиротехника такого типа производится на специализированных фабриках, все батареи, завезенные компаниями-импортерами, сертифицированы и соответствуют определенным требованиям», — рассказал специалист.

При запуске, по его словам, всегда нужно помнить, что зрители должны быть удалены на расстояние не менее 20 метров, а батареи салютов — установлены на ровной твердой поверхности.

Место запуска и погода — не менее важные факторы, на которые нужно обращать внимание. В рыхлый снег коробки нельзя устанавливать, его перед этим следует утоптать до твердого состояния. Если на улице сильный ветер, то от запуска нужно отказаться. При сильных порывах может произойти непроизвольный разрыв заряда, также при выстреле ветром может разнести части фейерверка в разные стороны.