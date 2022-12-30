Общество 30 декабря 2022, 12:26 Россиянам рассказали, как правильно запускать фейерверки Специалист Анатолий Воробьев рассказал, что никогда не нужно наклоняться над пиротехникой flickr

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Грядет самая главная ночь года, а ее невозможно представить без освещенного фейерверками неба, но запускать их нужно очень осторожно. Об этом RT рассказал директор ООО «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев.

Специалист напомнил, что при покупке фейерверка нужно обязательно удостовериться, что у него есть сертификат соответствия. Важно приобретать пиротехнику в официальных точках, проверять наличие инструкции на русском языке и информации о производителе.

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Также не стоит забывать, что любая пиротехника делится на классы опасности. Другими словами, от этого зависит расстояние, на котором нужно запускать фейерверк. Так, для бенгальской свечи это 50 сантиметров, а для серьезных залпов оно может доходить до 20-30 метров.

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Еще одно важное правило, о котором напомнил эксперт, — это никогда не наклоняться над пиротехникой и держать ее на расстоянии вытянутой руки.