Россиянам рассказали, как правильно выбрать торт

Если вы решили порадовать своих мужчин сладеньким на 23 Февраля, то к выбору нужно подойти серьезно. В магазине стоит обратить внимание на упаковку, информацию на этикетке и витрину.

«Перед покупкой торта прочитайте его состав. Если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, „улучшить“ вкус кондитерских изделий», — рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Такие искусственные ингредиенты, может, и сделают тортик более вкусным, но десерт может отрицательно повлиять на здоровье.

Храниться торты и пирожные должны на полках магазина при температуре от +2 до +6 градусов. Если они покрыты сверху заварным кремом или сделанным из взбитых сливок, то срок хранения всего шесть часов. Торты с белковым кремом или фруктами могу пролежать 36 часов. То же самое касается и пирожного «Картошка». Самый большой срок хранения у сладостей без какого-либо покрытия — 72 часа.

«Покупая продукцию, внимательно читайте этикетку, особенно то, что написано мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия», — советуют эксперты.

Кроме того, упаковка тортов должна быть заводской, а крышка должна плотно закрываться. Если вы видите много крошек вокруг десерта, то лучше его не брать. Стоит помнить и о том, что импортные вкусности дольше везутся в магазин, поэтому лучше выбирать местных производителей.

Как рассказал шеф-повар кулинарной студии Open kitchen Антон Калер, мужчин на 23 Февраля можно порадовать не только тортами, а какими-нибудь сытными и вкусными блюдами.