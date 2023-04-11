Общество 11 апреля 2023, 04:35 Россиянам рассказали, как правильно выбрать куличи и творог к Пасхе Роспотребнадзор: хороший творог имеет белый цвет с кремовым оттенком и кисловатым запахом РИА «Новости»

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Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал советы, как выбрать качественные продукты. Речь идет о твороге, куличах и яйцах, которые в праздничный день будут на каждом столе, сообщило РИА «Новости».

Хороший творог должен быть белым с кремовым оттенком и иметь чуть кисловатый запах. В нежирном твороге в небольшом количестве может выделяться сыворотка. Продукт должен быть мягким, нежно-маслянистым и однородным, упаковка — герметичной, чтобы сохранить творог.

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При выборе кулича нужно обращать внимание на его верхушку. Она не должна быть сухой, иначе кулич может испортиться еще до окончания срока годности. При отделке глазурью не допускаются липкость и налет. На нижних и боковых поверхностях выпечки не должно быть разрывов, пустот, подгоревших мест.

Яйца должны быть гладкими, правильной формы, без повреждений, кровяных следов и перьев на скорлупе. Нельзя покупать яйца с рук или автомашин. Хранить продукт можно только в холодильнике. Срок хранения диетических яиц составляет семь суток, столовых — от восьми до 25 дней, мытых — не более 12 дней.

Вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.

Ранее сообщалось, что семь видов пасхальной выпечки уже начали готовить в пекарне женского монастыря в Серпухове. К главному православному празднику здесь планируют испечь около 50 тысяч куличей.