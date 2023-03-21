Общество 21 марта 2023, 12:11 Россиянам рассказали, как правильно выбирать сыр с плесенью

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Сыр с плесенью уже перестал быть экзотическим продуктом, однако при его выборе нужно придерживаться нескольких специальных правил. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ProOren.ru.

Роспотребнадзор разработал памятку по выбору сыра с голубой или белой плесенью.

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Во-первых, нужно покупать продукт только в проверенных местах, лучше отдать предпочтение большим супермаркетам или специализированным лавкам. Важно, что сыр должны демонстрировать на прилавке в разрезе.

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Далее следует обратить внимание на аромат. Сыр должен приятно пахнуть грибками, если же есть даже легкий запах аммиака, от покупки лучше воздержаться. Также важна консистенция. Она должна быть кремообразной и однородной, а сам сыр — слегка пружинить при нажатии.

Еще одним индикатором продукта является сама плесень. Белая бывает только молочного цвета и полностью покрывает сыр бархатистым слоем. Для голубой допустимы оттенки, уходящие в зеленый или бирюзовый цвет, и она равномерно распространяется внутри продукта.

Наконец, не стоит забывать и про состав сыра. Кроме свежего или кислого молока, ферментов, соли и плесенеобразующих бактерий, в нем ничего быть не должно.

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