Общество 07 июня 2023, 03:13 Россиянам рассказали, как правильно выбирать коньяк Роскачество раскрыло секреты выбора качественного коньяка Pxhere

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Роскачество в преддверии Всемирного дня безопасности пищевых продуктов объяснило, на что покупателям нужно обращать внимание при покупке коньяка. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Настоящий коньяк изготавливают на основе спиртов виноградного происхождения, которые выдерживают в контакте с древесиной дуба от трех лет. Однако специалисты Роскачества нашли нарушения в каждой второй из проверенных бутылок.

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«Мы исследовали 23 торговые марки отечественного коньяка стоимостью от 480 до 920 рублей за пол-литра. Из них 12 изготовили с использованием спирта невиноградного происхождения, что является нарушением требований законодательства и считается признаком фальсификации», — отметили в ведомстве.

Также эксперты обратили внимание, что коньячный спирт могут заменить на этиловый ректификованный пищевой или технический. Также нарушители используют коньячные спирты, не прошедшие обязательную технологическую выдержку в контакте с древесиной. Нередко недобросовестные производители специально сокращают регламентированный срок выдержки и искажают реальный минимальны или средний возраст коньячных спиртов.

В Роскачестве посоветовали обращать внимание на этикетку продукта. На ней должны быть изложены сведения о сортах, месте происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве продукции. Также маркировка должна быть исключительно на русском языке

Многие российские производители используют фирменные бутылки, поэтому можно зайти на сайт предприятия, чтобы посмотреть, как должна выглядеть продукция у каждой марки.