Россиянам рассказали, как правильно выбирать искусственную елку

Нужно обратить внимание на ветки, проверить нет ли трещин на корпусе. Один из способов оценить качество искусственного дерева — обхватить ветку рукой и провести против роста. Лучше не брать елку, если будет выпадение, выгибание или ломкость.

«Не покупайте елку, на которой указано, что ее произвели несколько лет назад (пять и более). Иногда материал может стареть (особенно если каждый год елка стоит на свету), и чем старше елка на момент покупки, тем меньше она может прослужить», — говорится в сообщении.

Также эксперты рекомендуют на месте проверять комплектацию в коробке. В ведомстве считают, что лучше отдать предпочтение елкам с металлическим каркасом, потому что они прочнее. Перед первым использованием ель можно протереть и дать несколько дней, чтобы проветриться. За этот период запах должен исчезнуть, если товар был изготовлен из качественных материалов.

Помимо этого, важно правильно хранить елку в течение года. Дерево должно стоять в прохладном помещении, куда не проникает свет. Желательно, чтобы это место было без отопительных приборов.