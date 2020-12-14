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    14 декабря 2020, 08:35

    Россиянам рассказали, как правильно выбирать искусственную елку

    Анастасия Калинина

    В Роскачестве рассказали, что искусственная елка может прослужить более 10 лет, если ее правильно выбрать. В первую очередь нужно внимательно осмотреть дерево.
    Россиянам рассказали, как правильно выбирать искусственную елку

    Нужно обратить внимание на ветки, проверить нет ли трещин на корпусе. Один из способов оценить качество искусственного дерева — обхватить ветку рукой и провести против роста. Лучше не брать елку, если будет выпадение, выгибание или ломкость.

    «Не покупайте елку, на которой указано, что ее произвели несколько лет назад (пять и более). Иногда материал может стареть (особенно если каждый год елка стоит на свету), и чем старше елка на момент покупки, тем меньше она может прослужить», — говорится в сообщении.

    Также эксперты рекомендуют на месте проверять комплектацию в коробке. В ведомстве считают, что лучше отдать предпочтение елкам с металлическим каркасом, потому что они прочнее. Перед первым использованием ель можно протереть и дать несколько дней, чтобы проветриться. За этот период запах должен исчезнуть, если товар был изготовлен из качественных материалов.

    Помимо этого, важно правильно хранить елку в течение года. Дерево должно стоять в прохладном помещении, куда не проникает свет. Желательно, чтобы это место было без отопительных приборов.