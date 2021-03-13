Россиянам рассказали, как правильно выбирать хлеб

Хлебобулочные изделия желательно покупать в стационарных магазинах. Также при выборе нужно обращать внимание на внешний вид товара — упаковка должна быть целая и чистая. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Внимательно читайте этикетку на упаковке — обязательно должна быть указана информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе пищевой продукции», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты посоветовали выбирать хлеб, обогащенный витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола. Такой продукт восполнит от 20% до 75% суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах.

Также не стоит стесняться требовать у продавца сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, которые подтвердят их происхождение, качество и безопасность.

Специалисты ранее предостерегли россиян об опасности частого употребления консервированного тунца. По словам основателя рыбной лавки «Капитан Селедкин» Олега Гугунавы, такой продукт желательно есть не чаще одного-двух раз в месяц.